МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского электронного гиганта Toshiba Corporation по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 31 марта) составила 194,7 миллиарда иен (1,595 миллиарда долларов), что в 1,7 раза больше прошлогоднего показателя, говорится в отчетности компании. Эксперт высказался по поводу ухода Siemens из России

Прибыль на акцию составила 442,05 иены (3,62 доллара) против 251,25 иены (1,9 доллара) год назад. Выручка компании выросла на 9% — до 3,337 триллиона иен (27,35 миллиарда долларов). При этом операционная прибыль составила 158,9 миллиарда иен (1,302 миллиарда долларов), что в 1,5 раза выше показателя годичной давности.

Компания прогнозирует выручку по итогам 2022-2023 финансового года на уровне 3,3 триллиона иен (25,4 миллиарда долларов), а операционную прибыль — на уровне 170 миллиардов иен (1,3 миллиарда долларов).

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. В ноябре Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях.