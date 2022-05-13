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2022
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Маск заявил о приостановке сделки по покупке Twitter
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Бизнесмен Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных по числу фейковых аккаунтов в ней, сообщил Маск в Twitter. "Сделка с Twitter... ПРАЙМ, 13.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных по числу фейковых аккаунтов в ней, сообщил Маск в Twitter.
"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей", — говорится в сообщении.
Акции Twitter после этого заявления упали на предварительных торгах на 20%.