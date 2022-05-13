МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter в ожидании проверки данных по числу фейковых аккаунтов в ней, сообщил Маск в Twitter. Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter

"Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее 5% пользователей", — говорится в сообщении.

Акции Twitter после этого заявления упали на предварительных торгах на 20%.