2022-05-13T16:11:00+03:00

2022-05-13T16:14:42+03:00

2022-05-13T16:11:00+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220513/836887391.html

Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с рынка России

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https://россиясегодня.рф

Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка, сообщил руководитель федерального центра планирования лекарственного обеспечения. Новость дополняется ПРАЙМ, 13.05.2022

фармацевтика, бизнес, экономика, новости, россия, лекарства, фармацевтика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60