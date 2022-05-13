2022-05-13T16:11:00+03:00
2022-05-13T16:14:42+03:00
2022-05-13T16:11:00+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220513/836887391.html
Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с рынка России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка, сообщил руководитель федерального центра планирования лекарственного обеспечения. Новость дополняется ПРАЙМ, 13.05.2022
фармацевтика, бизнес, экономика, новости, россия, лекарства, фармацевтика
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929949.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929948.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/99/833929934.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка, сообщил руководитель федерального центра планирования лекарственного обеспечения.
Новость дополняется