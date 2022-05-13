МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей, сообщили РИА Новости в компании. Цены на отдых в Турции выросли на 6% за апрель

"Выкуплены восемь самолетов А330. Самолеты выкупались у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств", — сказали в пресс-службе.

"Воздушные суда переведены в российский реестр. Оформлены свидетельства собственности в Российской Федерации на ПАО "Аэрофлот", — добавили там.

Страны Запада в ответ на военную операцию России на Украине ввели ряд санкций и обсуждают новые. В частности, ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.