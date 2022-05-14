МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Португалия заморозила недвижимость российского бизнесмена Романа Абрамовича в Кинта-ду-Лагу стоимостью десять миллионов евро, сообщает в субботу издание Público. Медведев высказался о продолжении введения санкций против России

Как отмечает издание, в феврале до начала специальной военной операции РФ на Украине, компания Millhouse Views LLC, которая принадлежит холдингу Абрамовича, попыталась продать особняк бизнесмена, но португальский государственный банк Caixa Geral de Depósitos заявил об этом полиции. Регистрацию собственности по требованию МИД Португалии заморозили с 25 марта.

Власти Соединенного Королевства 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране заморожены. Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления "Челси", которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы от сделки.

В марте министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что возможность введения санкций против предпринимателя сохраняется. Также министерство торговли США добавило самолет Абрамовича в список воздушных судов, обслуживание которых запрещено за предполагаемые нарушения наложенных на Россию экспортных ограничений. В апреле американский конгрессмен Стив Коэн из Демократической партии в послании госсекретарю США Энтони Блинкену попросил запретить въезд в страну британским адвокатам, защищавшим интересы российских бизнесменов, в том числе Абрамовича.