СОЧИ, 15 мая — ПРАЙМ. Аэропорт Сочи обслужил более 121 тысячи человек на международных рейсах с января по апрель в 2022-м, это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации города. Российские авиакомпании перейдут на отечественную систему бронирования

В целом, по данным мэрии, с января по апрель сочинский аэропорт обслужил более двух миллионов человек.

"Большая часть пассажиров перемещалась на внутренних направлениях. Вместе с тем фиксируется рост международного пассажиропотока. Он составил свыше 121 тысячи человек, что в 6,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", — сообщается в релизе.

Уточняется, что популярными среди пассажиров стали такие международные направления как Ереван, Ташкент, Стамбул, Душанбе и Анталья. Кроме этого, в настоящее время сочинский аэропорт продолжает работу в качестве хаба для вылетов за границу.