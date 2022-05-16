МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин, с 16 мая повторно снижает цены на импортную продукцию на фоне укрепления курса рубля, сообщает компания. Рубль укрепляется к основным валютам в начале торгов

"Группа компаний Simple объявляет об очередном снижении цен с 16 мая 2022 года в связи с продолжающимся существенным укреплением рубля. Изменения коснулись основной части импортного портфеля Simple за исключением товаров, находящихся под эмбарго, и продукции, отгрузка которой временно приостановлена на территорию Российской Федерации по решению производителя. Корректировка цен также не коснулась ассортимента российских вин группы компаний", — говорится в сообщении.

Так, цены на большую часть импортного ассортимента, включая вина и крепкие алкогольные напитки, снижены в среднем на 10-12%, при этом по отдельным товарным позициям снижение составило 15-20%. В категории минеральных вод изменения минимальны в связи с существенным ростом логистических издержек, который перекрывает эффект от укрепления курса рубля, уточнили в компании.

В конце марта компания уже объявляла о корректировке цен на фоне стабилизации курса, тогда они были снижены в среднем на 10-15%.

"Мы стремимся объективно отражать в своей ценовой политике текущие изменения в экономической ситуации и рады возможности предложить клиентам более привлекательные цены, несмотря на существенный рост логистических и других операционных издержек. При этом, по нашим прогнозам, дальнейшее значительное снижение цен на импортную продукцию является маловероятным", — подчеркнул основатель компаний Максим Каширин.

Ранее в понедельник в начале торгов Московской биржи курс доллара ушел ниже 64 рублей, евро торговался на уровне 66,2 рубля.