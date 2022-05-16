МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Автозаправки англо-нидерландской компании Shell перестают продавать топливо в России, но кафе и магазины при АЗС пока продолжают работу, сообщил журналистам представитель компании. Финская Stora Enso продала бизнес в России

"На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", — сказал представитель Shell.

Программа лояльности на заправках Shell прекращает работу с 20 мая.

Shell в начале мая сообщала, что планирует остановить работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу. Позднее стало известно, что эти активы купит "Лукойл".

"Лукойл" в мае подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100% в ООО "Шелл нефть". Это предприятие владеет сетью из 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, и заводом смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.