МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company продала свое российское подразделение буровой компании "Развитие", сообщило российское предприятие. Shell прекращает продажу топлива в России в мае

"Буровая компания "Евразия" сообщает об изменении структуры владения с переходом 100% долей участия в её уставном капитале в собственность российского холдинга ООО "Буровая компания "Развитие", — говорится в сообщении.

В компании заверили, что смена собственника не окажет негативного влияния на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не приведет к изменению портфеля заказов, а также не затронет структуру управления производством.