МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple, скорей всего, не будет делать разъем USB-C на новых iPhone, поскольку в таком случае лишится дополнительных отчислений от производителей аксессуаров, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В минувшую пятницу агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Apple тестирует смартфоны iPhone с универсальным разъемом типа USB-C вместо традиционного для нее Lightning. Еврокомиссия в сентябре 2021 года предложила ввести в Евросоюзе единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C, а комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите потребителей в апреле поддержал инициативу.

"iPhone – это главный продукт Apple. В выручке он занимает больше половины, именно за счет этого достаточно старый разъем Lightning продолжали поддерживать, потому что Apple получает за него отчисления от всех производителей аксессуаров. За разъем USB-C компания не будет получать отчисления, а это для них достаточно больше деньги — несколько миллиардов долларов в год. Поэтому они продолжают использовать старый разъем", — разъяснил Муртазин.

По его мнению, переход компании Apple на разъем USB-C облегчил бы жизнь пользователям iPhone, да и со стороны зеленых политиков на компанию оказывается давление, ведь Apple будет вынуждена платить повышенный сбор на экологию, если не откажется от разъема Lightning, однако такая перемена все же маловероятна.

"Слухи о замене разъема ходят уже последние три-четыре года, однако Apple вряд ли будет это делать", — считает Муртазин.

Он также добавил, что в условиях санкций, когда Apple ограничил обновления своих гаджетов в России, все больше пользователей переходят на товары с ОС Android. "Android в этом плане как открытая система: он намного проще, условно, я до сих пор могу пользоваться бесконтактными платежами, загружать приложения заблокированных банков. На iPhone от этого отказываются: это приводит к тому, что в феврале у Apple было 17% доли на рынке, в мае она упала до 3%", — добавил Муртазин.