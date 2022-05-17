ТОКИО, 17 мая — ПРАЙМ. Президент французской автомобильной группы Renault Жан-Доминик Сенар в эфире японского телеканала NHK назвал решение о передаче российских активов компании "трудным, но лучшим для защиты своих 45 тысяч работников". Экономист оценил возможность организовать реальную блокаду России

В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал российский Минпромторг.

"Это было очень тяжелым решением, но мы не знаем, когда будут сняты экономические санкции (с России – ред.). Это – лучшее решение для защиты 45 тысяч наших работников на период, когда заводы остановлены", — цитирует телеканал слова Сенара.

"АвтоВАЗ" продолжит производить всю линейку автомобилей Lada на заводах в Тольятти и Ижевске, несмотря на передачу доли Renault в "АвтоВАЗе" НАМИ, сервисное обслуживание автомобилей французского автоконцерна теперь также будет осуществлять "АвтоВАЗ".

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.