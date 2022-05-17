МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В рамках эксперимента по маркировке пива были продемонстрированы результаты первого этапа тестирования интеграции системы цифровой маркировки и Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), сообщает Минпромторг РФ. Эксперт рассказал о подготовке к изменениям в маркировке товаров

"ООО "Оператор-ЦРПТ" и АО "ЦентрИнформ" продемонстрировали результаты первого этапа тестирований интеграции системы цифровой маркировки и ЕГАИС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что интеграция систем — это одна из ключевых задач эксперимента по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Участники эксперимента, в том числе крупнейшие пивоваренные компании РФ, неоднократно выступали в поддержку концепции их бесшовной интеграции.

Первый этап введения маркировки предполагает, что ЕГАИС будет обеспечивать объемный учет при производстве и обороте продукции, а система цифровой маркировки — поштучный учет при производстве, ввозе и выбытии продукции.

Сообщается, что был представлен наглядный обмен сведениями об участниках оборота пива, о произведенной и импортированной продукции, передаче сведений о выпущенных и нанесенных в ходе эксперимента кодах маркировки, а также сведения о перемещениях пивоваренной продукции.

"Результатом интеграции двух систем должна стать единая точка входа для подачи сведений об обороте пива и слабоалкогольных напитков. Такой подход минимизирует нагрузку на отрасль, исключает дублирование функций, а также обеспечивает цифровую синхронизацию процессов", — прокомментировал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, чьи слова приводятся в сообщении.