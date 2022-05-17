МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА — РОСТУРИЗМ
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https://1prime.ru/business/20220517/836911458.html
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА — РОСТУРИЗМ
Новость дополнятся
https://1prime.ru/business/20220517/836911458.html
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