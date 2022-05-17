2022-05-17T10:48:35+03:00

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2022-05-17T10:48:35+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220517/836911458.html

В Ростуризме назвали дату следующего этапа туристического кешбэка

Бизнес

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https://россиясегодня.рф

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА В РФ БУДЕТ ЗАПУЩЕН 1 ОКТЯБРЯ, СТАРТ ПРОДАЖ БУДЕТ ДАН ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЛЕТА — РОСТУРИЗМ Новость дополнятся ПРАЙМ, 17.05.2022

бизнес, новости, туризм

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60