МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Между Москвой и Нижним Новгородом с 1 июня временно вместо "Сапсана" будет курсировать "Ласточка" в связи со строительными работами по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов, сообщают РЖД. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 6,5%

"В связи с производством работ по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов с 1 июня временно приостанавливается движение скоростных поездов "Сапсан" № 759/760 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Вместо них на участке Нижний Новгород — Москва будет курсировать скоростной поезд № 721/722 "Ласточка" в комплектации "Премиум", — говорится в релизе.

Уточняется, что "Ласточка" будет отправляться ежедневно из Нижнего Новгорода утром в 05:01, а из Москвы вечером в 20:57. Остановки предусмотрены на станциях Владимир и Дзержинск.

Пассажирам будет предложено три класса обслуживания: эконом, комфорт и базовый. В поезде есть все необходимое для их удобства: система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки гаджетов, экологически чистые туалетные комнаты, дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров.

Билеты на "Ласточку" №721/722 уже в продаже. Их стоимость — от 790 рублей. Также для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы.