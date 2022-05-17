МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Fix Price оформил временную регистрацию компании на Кипре вместо Британских Виргинских островов, сообщил ритейлер. Инфляция на Кипре в апреле увеличилась на 8,8% в годовом исчислении

"Fix Price… объявляет о временной регистрации в Республике Кипр под официальным названием "FIX PRICE GROUP PLC" с регистрационным номером HE 434185 и о прекращении регистрации в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов", — говорится в сообщении.

Совет директоров ритейлера в конце февраля принял решение об изменении юрисдикции регистрации компании с Британских Виргинских островов на Кипр в качестве публичной компании с ограниченной ответственностью. Позже, в марте, акционеры компании одобрили данное решение.

После редомициляции, как сообщал ритейлер, компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd. ("Колмаз"), в результате которого "Колмаз" прекратит существование и Fix Price станет ее правопреемником.