МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В последние полтора месяца в России значительно увеличился спрос на дачные принадлежности, в частности, онлайн-продажи садовых инструментов выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе платежного сервиса CloudPayments. На курьих ножках: как вас может разорить покупка домика в деревне

Аналитики сервиса проанализировали период с 1 апреля по 15 мая, зафиксировав рост онлайн-продажи в "дачных" категориях товаров: садовых принадлежностей, лесостроительных материалов и товаров для ремонта, оборудования, мебели и бытовых принадлежностей.

"Большое внимание россияне уделили обустройству приусадебных участков: максимальный рост онлайн-продаж из вышеперечисленных показала категория садовых принадлежностей — 65%. Выросло как количество транзакций — на 40%, так и средний чек покупки — на 18%, с 2075 до 2451 рубля", — рассказал представитель компании, уточнив, что самыми популярными товарами в этой категории, помимо посевного материала и садовых инструментов, оказались мангалы, беседки и садовые фигуры.

Возросший спрос в компании связывают с тем, что в этом году из-за сложной экономической ситуации и трудностей с поездками на российский юг и за границу многие россияне планируют провести лето на дачах. Кроме того, интерес к садовым принадлежностям обусловлен тем, что дачи стали чаще использовать для посадки фруктов и овощей, это подтверждает рост онлайн-продаж семян и удобрений в марте.

Также значительно за последний год изменился спрос на лесостроительные материалы и товары для ремонта, отметили в компании. Так, онлайн-оборот в этой категории вырос на 37%, количество транзакций — на 5%, а средний чек увеличился на 29% — почти до 28,7 тысячи рублей. Такой прирост величины среднего чека может быть связан с подорожанием строительных материалов за последний год, отметили в компании.