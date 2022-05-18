МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В текущем году не все продукты подорожают в равной степени — стоимость огурцов, помидоров и других овощей может измениться несущественно, спрогнозировал в интервью радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. В России подорожали смесители, раковины и унитазы

"За последние восемь лет было построено большое количество тепличных хозяйств. По ряду культур – по огурцам, помидорам, например, мы себя практически полностью обеспечили. Здесь потребностей в больших объемах поставок оборудования на текущий момент нет. Я думаю, что с существующими мощностями российские предприятия могут удовлетворить спрос. В этих категориях цены будут приемлемыми для потребителей", – отметил эксперт.

По его словам, одной из основных причин подорожания продовольственных товаров в 2022 году являются антироссийские санкции.

Федяков отметил, что сельское хозяйство и пищевая промышленность сталкиваются с нехваткой импортного оборудования, и это отражается на ценах.

"К сожалению, мы видим, что те изменения в экономике, которые произошли, неминуемо затронут цены на продукты. Немаловажным фактором при этом является стоимость оборудования для производства еды. Мы используем европейское оборудование, которое практически недоступно для поставок в Россию, а когда вновь станет доступным, оно будет дороже", – полагает он.