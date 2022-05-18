МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Дом и дача — самые безопасные места для отдыха по мнению 82% россиян, кроме того, именно в этих местах и собираются проводить свободное время летом текущего года абсолютное большинство граждан, подсчитали для РИА Новости аналитики крупнейшего поставщика услуг по охране недвижимости Delta Системы безопасности. Эксперт дал совет, кому лучше отказаться от поездок на дачу

"По мнению респондентов, безопаснее всего этим летом отдыхать в деревне или на даче – 65% ответов. 17% считают, что надежнее остаться дома", — выяснили специалисты.

Кроме того, согласно исследованию, 12% респондентов считают, что самый безопасный формат отдыха сейчас – это российские курорты. Однако 4% опрошенных полагают, что на этот статус претендует отдых за рубежом, а 2% настаивают, что наиболее безопасно только в самых отдаленных уголках мира.

В числе самых популярных ответов про место для летнего отдыха — также дом и дача. Так, 85% респондентов признались, что предпочли бы провести время именно в этих местах. На втором месте по популярности – путешествия по России, их выбрали 10% опрошенных, а еще 3% граждан планируют посетить Азию и другие экзотические направления. При этом лишь 2% респондентов намерены уехать в Европу эти летом.

"Отвечая на вопрос о том, планируют ли горожане чаще бывать за городом, 36% россиян поделились, что всегда предпочитали лето проводить на даче или в деревне. А 34% действительно станут чаще выбираться из города", — заключили специалисты.

В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте от 18 лет.