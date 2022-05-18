МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российская структура Google инициировала собственное банкротство, об этом свидетельствует уведомление на федеральном ресурсе.
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220518/836922612.html
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Минфин ждет от Центробанка снижения ключевой ставки
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Миру напомнили о "пшеничной войне", которая набирает обороты
Экономика в период санкций
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Deutsche Bank прекращает отношения с крупными российскими банками
Криптовалюты
В Центробанке предостерегли от вложений в криптовалюту
Инфляция в РФ
Банк России сообщил об ускорении трендовой инфляции до 10,11%
Курсы валют
Рубль снижается к доллару и растет к евро
Торги
Акции МТС взлетели на новостях о дивидендах
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российская структура Google инициировала собственное банкротство, об этом свидетельствует уведомление на федеральном ресурсе.
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220518/836922612.html
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