МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция затронет в этом году российский рынок питьевой бутилированной воды — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар. Россиянам рассказали, какие продукты подорожают меньше всего

Он уточнил, что добыча воды дороже не станет, однако возрастут затраты на оборудование для ее розлива.

"Подъем цены на бутилированную воду в России будет. Обоснованием этого будет нехватка новых производственных линий для создания бутылок и розлива воды, а также нехватка запчастей для уже существующих производственных линий. Оборудование такого рода в России раньше не производилось. Теперь придется закупать по новым ценам новые производственные линии у Китая или подержанные в Италии, Франции или США. То есть реально будет рост цен, но подорожает не сама питьевая вода, а все вокруг", – отметил Гончар.

Впрочем, он выразил уверенность, что большинство россиян не заметят роста цен на воду.

"В первую очередь будет расти цена на питьевую воду премиум-сегмента. Но это не будет проблемой для людей, которые ее покупают, потому что такую воду обычно берут не для того, чтобы пить, а для того, чтобы она красиво на столе стояла. Для потребителей, которые покупают дешевую питьевую воду от брендов торговых сетей, рост цен тоже будет не таким заметным. Повышение цены в этом сегменте будет пропорциональным. Условно вода стоила 40 рублей за бутылку, а будет 45 рублей. Разница будет не так заметна", – прогнозирует Гончар.