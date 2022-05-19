Эксперт Гончар: инфляция затронет российский рынок питьевой бутилированной воды
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция затронет в этом году российский рынок питьевой бутилированной воды — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.
Он уточнил, что добыча воды дороже не станет, однако возрастут затраты на оборудование для ее розлива.
"Подъем цены на бутилированную воду в России будет. Обоснованием этого будет нехватка новых производственных линий для создания бутылок и розлива воды, а также нехватка запчастей для уже существующих производственных линий. Оборудование такого рода в России раньше не производилось. Теперь придется закупать по новым ценам новые производственные линии у Китая или подержанные в Италии, Франции или США. То есть реально будет рост цен, но подорожает не сама питьевая вода, а все вокруг", – отметил Гончар.
Впрочем, он выразил уверенность, что большинство россиян не заметят роста цен на воду.
"В первую очередь будет расти цена на питьевую воду премиум-сегмента. Но это не будет проблемой для людей, которые ее покупают, потому что такую воду обычно берут не для того, чтобы пить, а для того, чтобы она красиво на столе стояла. Для потребителей, которые покупают дешевую питьевую воду от брендов торговых сетей, рост цен тоже будет не таким заметным. Повышение цены в этом сегменте будет пропорциональным. Условно вода стоила 40 рублей за бутылку, а будет 45 рублей. Разница будет не так заметна", – прогнозирует Гончар.
https://1prime.ru/business/20220519/836928566.html