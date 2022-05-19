МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. РЖД предлагают перевозить транзитные контейнеры из недружественных стран по Восточному полигону в последнюю очередь, добавив их в категорию "прочие грузы", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РЖД хотят перепрофилировать порты на Дальнем Востоке под разные грузы

Как сообщили источники газеты, РЖД предлагают передвинуть транзитные перевозки из недружественных стран на последнее место в очередности на Восточном полигоне, добавив их в категорию "прочие грузы". В самом холдинге комментариев не дали.

Очередность грузов на Восточном полигоне с 2020 года определялась правилами недискриминационного доступа. В связи с проведением спецоперации на Украине они были приостановлены и заменены временными правилами определения очередности грузов, понижающими приоритет экспортного угля относительно несырьевых грузов.

По данным газеты, из-за этого в апреле 2022 года доля угля на Восточном полигоне сократилась с 70% до 68%, увеличилась до 4% доля черных металлов и почти до 10% выросла доля грузов в контейнерах. Перевозки контейнеров находятся в достаточно высоком приоритете, уступая лишь различным государственным грузам и нефтепродуктам. Однако контейнерный транзит располагается в этой иерархии существенно ниже. "То, что предлагается сейчас,— это сделать контейнерный транзит из недружественных стран наименее приоритетной категорией, поставив его ниже угольного экспорта", — пишет газета.

По словам источника газеты в отрасли, большой объем транзитных перевозок из так называемых недружественных стран направлен в дружественные для России государства. Все потоки закольцованы, поэтому под угрозой также окажутся отправки в обратном направлении, отмечает издание. Если такое решение будет принято, то Россия поставит под сомнение свой статус надежного транзитера грузов для всего мира, что в первую очередь отразится на российском рынке и российских логистических компаниях, говорится в статье.