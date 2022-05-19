МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Правительство России прорабатывает ряд мер для снижения цен на перевозку строительных грузов, среди которых фиксация железнодорожных тарифов для производителей стройматериалов, а также бронировании определенного процента вагонов для их нужд, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в операторских компаниях и представителя вице-премьера Марата Хуснуллина. Квадрат немалевича: строить ли сейчас дом или лучше подождать

Один из источников утверждает, что инициатором мер является Минстрой и эта инициатива отражена в обновленном варианте Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года, которую готовит ведомство. Как уточнил представитель Хуснуллина, документ еще не представлен в правительство. В Минстрое пояснений газете не дали.

"Цель мер, по словам представителя вице-премьера, – сдержать рост цен на стройматериалы, в том числе для больших строек. Он добавил, что правительство поручило ведомствам "на постоянной основе" проводить мониторинг ставок на предоставление вагонов, выявлять факты и причины их роста, прорабатывать предложения по снижению и регулированию стоимости аренды, возможные меры поддержки лизинговых компаний", — пишет газета.

По словам представителя Хуснуллина, чтобы сдержать рост ставок, правительство готовит ряд мер, позволяющих "регулировать этот процесс". Они в том числе направлены и на обеспечение контроля ФАС за ценовой политикой производителей комплектующих вагонов и на формирование отдельного парка для перевозок строительных грузов. Решение уже апробировано на базе "дочки" РЖД "РЖД логистики" в рамках проекта по строительству автомагистрали М12 Москва – Казань.

Уточняется, что вопрос сдерживания стоимости перевозки стройматериалов обсуждался и у вице-премьера Юрия Борисова. Как пишет газета со ссылкой на протокол совещания у Борисова от 29 марта, Минтранс, Минпромторг совместно с РЖД до 20 мая должны внести в правительство предложения по закреплению части парка для стройгрузов. "Представитель Борисова подтвердил актуальность поручения. В пресс-службе Минпромторга переадресовали запрос в Минтранс, там оставили его без ответа. Так же поступили в РЖД", — отметили "Ведомости".

Операторы к инициативе по фиксации тарифов отнеслись негативно, в том числе один из источников на рынке сообщил газете, что инициатива по регулированию цен является "негативным прецедентом". Еще один источник отметил, что деятельность компании "относится к высококонкурентному сектору" транспорта и "характеризуется значительной финансовой нагрузкой", а вложения операторов в вагоны – это более чем два триллиона рублей. По его словам, операторы заинтересованы в эффективном использовании вагонов, от этого зависит и прибыльность, и сама возможность исполнять свои обязанности перед клиентами и государством.