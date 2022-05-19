МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Региональные предприниматели в РФ с января по апрель нарастили продажи в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 120 миллиардов рублей — активнее всего были представители отдаленных населенных пунктов, сообщила РИА Новости пресс-служба Wildberries. Wildberries открыл новые склады в трех регионах России

"За первые 4 месяца 2022 года российские предприниматели, развивающие бизнес за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга, нарастили продажи на 150% год к году, до 120 миллиардов рублей, на Wildberries. Активнее всего в e-commerce выходит малый бизнес Камчатского края, Дагестана, Якутии, Астраханской области и Чукотки", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что число предпринимателей, работающих за пределами двух столиц, выросло в 4 раза год к году, а общее число продавцов онлайн-платформы превысило 700 тысяч.

Среди лидеров по объему продаж — Ивановская (10 миллиардов рублей, рост на 128% год к году), Свердловская (6,3 миллиарда рублей, рост на 126%), Новосибирская (5,7 миллиарда рублей, рост на 135%), Ростовская (5,6 миллиарда рублей, рост на 104%) области, а также Краснодарский край (6,4 миллиарда рублей, рост на 235%).

Наибольший рывок совершили предприниматели Краснодарского края. Это связано с их активным выходом в онлайн-сегмент (за год их число выросло на Wildberries в 3 раза, до 20,6 тысячи) и расширением местного ассортимента товаров: одежды, детских товаров, продуктов питания, косметики, пояснили в компании.

"Все больше региональных предпринимателей выходит в онлайн-сегмент, что позволяет им получить новую аудиторию покупателей. Мы продолжаем открывать в регионах локальные пункты приема поставок, что позволяет местному бизнесу экономить на логистических расходах и расширять ассортимент: за первые 4 месяца появились еще десять новых центров", — заключили в пресс-службе.