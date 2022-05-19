МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский оператор мобильной связи МТС ведет переговоры о покупке крупнейшего по выручке в РФ онлайн-кинотеатра Ivi, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Акции МТС взлетели на новостях о дивидендах

По данным издания, МТС уже несколько месяцев ведет переговоры о покупке Ivi. Однако неизвестно, о какой доле идет речь. У Ivi около 15 акционеров-фондов, крупнейшие — Baring Vostok, RTP Global Леонида Богуславского, Flashpoint и ВТБ, напоминает газета.

Сообщается, что эксперты оценивают Ivi в 1-1,2 миллиарда долларов. По их мнению, акционерам онлайн-кинотеатра сделка позволит вернуть инвестиции в ситуации, когда не удалось провести запланированное IPO, а МТС — стать активным участником рынка онлайн-кинотеатров.

Оператор хотел купить Ivi еще до запуска в апреле прошлого года собственного видеосервиса Kion, но стороны не сошлись в цене. Гендиректор Kion Игорь Мишин сообщал, что теоретически слияние экосистемы МТС с лидером ОТТ (видео по запросу) создало бы конструкцию, которая оказалась бы в большом отрыве от всего остального рынка, пишет издание.

Интерес к покупке также проявлял Сбербанк, однако в 2020 году он получил контроль над кинотеатром Okko. Владельцы сервиса для развития рассматривали IPO: в 2020 году Ivi готовился к нему и осенью даже подавал заявку на NASDAQ, но от первичного публичного размещения пришлось отказаться из-за законопроекта об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах, напоминает газета.

Возобновление интереса МТС к покупке онлайн-кинотеатра может быть обусловлено тем, что Kion "пока не оправдал ожиданий", полагает один из собеседников издания.