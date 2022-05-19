МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА НОВОСТИ, что вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией не обсуждался во время телефонного разговора с председателем комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорием Карасиным.

"Мы не касались этой темы", — заявил Абашидзе.

При этом он сообщил, что обсудил с Карасиным вопрос пропуска грузовых автомобилей на границе с РФ. Российская сторона ведет ремонтные работы, поэтому транспорт пересекает границу с перебоями и в недостаточном объеме.

"Нужно принять меры, чтобы эти сложности по мере возможности были решены, так как создаются большие очереди. Господин Карасин выразил готовность оказать содействие в решении данного вопроса", — заявил Абашидзе.

Он также высказал мнение, что время для очной встречи с Карасиным еще не наступило. "Считаю, что сейчас не время такую встречу проводить", — сказал Абашидзе.

Дипотношения между Россией и Грузией прерваны после того, как Москва в 2008 году признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и путем переговоров между Абашидзе и Карасиным.