МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Лондон ввел финансовые санкции против российского "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и авиакомпании "Россия", говорится в документе британского МИД.
Ограничения были введены в связи с тем, что эти предприятия якобы поддерживают российское правительство и получают выгоду посредством "ведения бизнеса в стратегически важном секторе".
Уточняется, что активы этих компаний на территории Великобритании будут заморожены.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.