МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил о готовности ведомства оказывать российским собственникам активов McDonald's в стране все необходимое содействие в налаживании работы.
По сообщению McDonald's, новым владельцем сети станет текущий лицензиат Александр Говор. Рестораны будут управляться под новым брендом.
Мантуров заявил, что это решение было принято по итогам продолжительного и непростого переговорного процесса. В результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети ресторанов быстрого питания, а рабочие места сохранятся с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. "Минпромторг России со своей стороны будет оказывать все необходимое содействие в налаживании работы", — подчеркнул глава министерства.