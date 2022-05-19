МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил о готовности ведомства оказывать российским собственникам активов McDonald's в стране все необходимое содействие в налаживании работы. McDonald's нашел покупателя своего российского бизнеса

По сообщению McDonald's, новым владельцем сети станет текущий лицензиат Александр Говор. Рестораны будут управляться под новым брендом.

Мантуров заявил, что это решение было принято по итогам продолжительного и непростого переговорного процесса. В результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети ресторанов быстрого питания, а рабочие места сохранятся с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. "Минпромторг России со своей стороны будет оказывать все необходимое содействие в налаживании работы", — подчеркнул глава министерства.