МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Т Плюс" готова рассмотреть покупку активов иностранных компаний, объявивших об уходе из России, предложений пока не получала, рассказал журналистам глава компании Андрей Вагнер. Великобритания заморозила активы трех российских авиакомпаний

"Там ситуация пока сложная. Все эти механизмы, национализация. Предложений на сегодня каких-то нет. Конечно, будут предложения — будем смотреть. Настрой этот есть у компании, у акционеров", — сказал он в ответ на вопрос о том, рассматривает ли компания в настоящий момент покупку активов иностранных энергетических компаний, решивших продать бизнес в РФ.

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционная программа "Т Плюс" на 2022 год планируется в размере порядка 40 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава компании Андрей Вагнер.

"Инвестпрограмма на 2022 год у нас в районе 40 миллиардов рублей. В этом смысле постоянно подрастаем, в итоге обновляются активы и много меняем, особенно в тепловых сетях. Это тепловые узлы, новые котельные. В итоге это все та самая надежность, это уменьшение потерь и так далее", — рассказал он.

Вагнер напомнил, что в 2021 году объем инвестиционной программы компании составил 33 миллиарда рублей.

ПОСТАВКИ

Поставки паровых и газовых турбин для модернизации ТЭЦ "Т Плюс" планируются в сроки, проблем в этом вопросе в настоящее время нет, рассказал журналистам глава компании Андрей Вагнер.

"Если иметь ввиду программу ДПМ, ее ближняя по годам часть зиждется на паросиловых установках, а это изначально российское было… все принятые решения были на установках российских. В этом смысле у нас проблем каких-то нет. Мы на уровне либо контрактации завершенной, либо контрактуемся… Все по графикам движемся", — сообщил он.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Проекты отбираются на конкурсной основе. Помимо общего конкурса на 2027 год, впервые прошел дополнительный отбор на базе газовых турбин на 2027-2029 годы.

"Есть вторая часть проекта, там уже 2027 года, это, собственно, газовые турбины 65 мегаватт. Она у нас идет с "Силмашем". Там, исходя из логики той, которая есть, тоже все пока по графику. Она смотрится к выпуску в 2024 — начале 2025 года. И мы там успеваем", — также рассказал глава "Т Плюс".

При этом контракт с "Силовыми машинами" "Т Плюс" пока не подписала, стороны ведут переговоры о стоимости оборудования.

АКЦИИ

"Т Плюс" не отказывается от идеи первичного публичного размещения акций (IPO), но конкретных решений нет, будет смотреть по ситуации, сообщил журналистам глава компании Андрей Вагнер.

"У нас было намерение, вели подготовку. Ситуация сегодняшняя — она ухудшила восприятие темы как таковой, сегодня меньше оптимизма про IPO, если говорить конкретно дату. Хотя движение в сторону IPO мы не останавливаем. Дальше будем по ситуации смотреть. Решения по выходу на IPO на сегодня нет", — сказал он.

В декабре 2021 года Вагнер говорил, что "Т Плюс" в ближайшей перспективе рассматривает для себя возможность IPO.

В декабре 2014 года "КЭС Холдинг" завершил консолидацию своих генерирующих активов на базе "Волжской ТГК" (сейчас "T Плюс"). Объединенная компания завершила процедуру делистинга акций с Московской биржи в декабре 2016 года.