МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия разрешила "Фосагро" не прекращать листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) за рубежом, сообщили в компании. Еще две компании получили разрешение на сохранение листинга за рубежом

"ПАО "Фосагро"… российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в дополнение к уведомлению от 29 апреля 2022 года настоящим сообщает о том, что 19 мая 2022 года ПАО "Фосагро" получило официальное разрешение от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 18 мая 2022 года ("Разрешение"), позволяющее сохранить программу депозитарных расписок ПАО "Фосагро" и оставить в обращении выпущенные в ее рамках депозитарные расписки…. Разрешение действует бессрочно", — говорится в сообщении.