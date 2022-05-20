МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Туроператоры стали предлагать путешественникам-россиянам альтернативу неработающим банковским картам за рубежом, пишут "Известия" со ссылкой на Российский союз туроператоров. Россия и Турция планируют расширить прием карты "Мир" в турецких отелях

При покупке путевки россияне могут оформить депозит — на него можно перечислить любую сумму денег, которую клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны.

На развитие такого сервиса операторов подтолкнули туристы, которые хотели иметь возможность оплачивать услуги хотя бы в отеле, если не получится использовать карту или обналичить деньги за рубежом.

У клиентов принимают депозит в рублях и конвертируют деньги для оплаты сервисов за рубежом по курсу ЦБ. За это взимается комиссия в размере 10-12%. Неиспользованная сумма возвращается туристу.

Иполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подтвердила, что спрос на депозит есть. Но, по ее словам, маловероятно, что услуга будет носить массовый характер: она ориентирована прежде всего на премиальный сегмент курортов.