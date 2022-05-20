МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку кондиционеров в апреле-мае вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вентиляторов — на 37%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Поставщики повседневных товаров отменяют скидки и промоакции

Так, аналитики выяснили, что "средний чек на покупку кондиционеров в апреле-мае составил 24 397 рублей, что на 34% выше уровня прошлого года". При этом, по их данным, средний чек на покупку вентиляторов за тот же период оказался на 37% выше прошлого года, достигнув отметки в 2 588 рублей.

Специалисты указали, что в продаже кондиционеров превалируют сплит-системы (навесная установка и внешний блок) и системы "мульти-сплит" (рассчитаны на несколько комнат: несколько установок и внешний блок), заметно опережая моноблочные варианты. Среди вентиляторов чаще всего выбирают напольные вентиляторы на "ножках" с тремя режимами переключения.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что интерес к климатической технике часто коррелирует с изменением погодных условий. Так, в апреле высокие объемы продаж кондиционеров и вентиляторов фиксировались в сибирских регионах (прежде всего в крупных городах — Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Омске), где стояла сухая и теплая погода.

В свою очередь, согласно исследованию, снижение спроса в первой половине мая связано с высокой базой прошлого года, когда ввиду ситуации с коронавирусом дома "на удаленке" находилось большее число сотрудников, что стимулировало более высокий спрос на технику для бытового комфорта.

"Кроме того, нужно учитывать, что пользовательский опыт прошлых лет подсказывает покупателю о целесообразности более ранней покупки климатической техники. Это помогает не только сэкономить, но и обеспечить установку кондиционеров без сезонного ажиотажа, как это бывает в начале лета", — заключили аналитики.