МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, следует из сообщения компании. Еще две компании получили разрешение на сохранение листинга за рубежом

"На заседании совета директоров, состоявшемся 19 мая 2022 года, было принято решение поручить общему ежегодному собранию акционеров компании не распределять прибыль компании и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года", — говорится в сообщении.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.