МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Главный акционер Avito — компания Prosus — решил выйти из российского бизнеса и ищет покупателя, говорится в пресс-релизе Prosus. McDonald's нашел покупателя своего российского бизнеса

"Двадцать пятого марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя на наш пакет акций в Avito", — говорится в сообщении.

Тогда же, 25 марта, источник РИА Новости также говорил, что Avito продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

Prosus — один из крупнейших мировых инвесторов в области технологий. Компания, в частности, инвестировала в такие компании, как Avito и Mail.ru (теперь VK) в РФ.