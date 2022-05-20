МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американский производитель алюминиевой продукции Arconic продаст российский бизнес — металлургический завод в Самаре — и, как ожидается, потеряет около 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Главный акционер Avito решил выйти из российского бизнеса

"Корпорация Arconic объявила сегодня о том, что компания намерена продать свой российский бизнес… В результате компания рассчитывает зарегистрировать расходы в размере до 500 миллионов долларов", — сообщила компания.

Главный исполнительный директор Arconic Тим Майерс отметил, что конфликт на Украине сделал деятельность компании в России невозможной.

Корпорация Arconic является ведущим поставщиком алюминиевых листов, пластин и профилей, а также инновационных архитектурных продуктов, которые способствуют развитию наземного транспорта, аэрокосмической промышленности и строительства. Штаб-квартире находится в Питтсбурге.

В России у Arconic, согласно информации на сайте компании, один актив: Самарский металлургический завод (АО "Арконик СМЗ") — производитель алюминиевых полуфабрикатов. На предприятии трудится около 3000 человек.