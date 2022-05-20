МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club сообщил об утечке в сеть данных о совершенных его клиентами заказах. В Банке России подсчитали ущерб от кибермошенников в первом квартале

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, утечка затронула не всех пользователей. Попавшие в сеть данные не включают банковские реквизиты, подчеркивается в сообщении.

Delivery Club отметила, что делает все возможное для предотвращения распространения данных. В частности, компания планирует провести дополнительный аудит внутренних систем и уже реализовывает комплекс мер для повышения их защиты.