Delivery Club сообщила об утечке данных пользователей
Delivery Club сообщила об утечке в сеть данных о совершенных заказах клиентов
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club сообщил об утечке в сеть данных о совершенных его клиентами заказах.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, утечка затронула не всех пользователей. Попавшие в сеть данные не включают банковские реквизиты, подчеркивается в сообщении.
Delivery Club отметила, что делает все возможное для предотвращения распространения данных. В частности, компания планирует провести дополнительный аудит внутренних систем и уже реализовывает комплекс мер для повышения их защиты.