С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Нужно дать больше свободы бизнесу, чтобы выйти на более высокий потенциальный рост экономики РФ в будущем, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. Мишустин запустил программу льготного кредитования для бизнеса

"Чтобы выйти на более высокий потенциальный рост экономики в будущем, мы должны в этой структурной перестройке дать больше свободы бизнесу — смягчить различные административные барьеры, где можно смягчить налоговую нагрузку", — сообщил он на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

"Бизнес всегда лучше знает, что можно заменить, что можно развить или создать, нежели это будут директивные указания: это развивайте, это создавайте. Мы работаем в условиях ограниченных ресурсов, чтобы эти ресурсы максимально эффективно перераспределились, должна быть свобода", — добавил он.

Если же, наоборот, пытаться этой структурной перестройкой руководить сверху, административными методами, то на выходе можно получить много компаний-зомби, сказал он. "Удержим занятость, удержим производства, но это будут неэффективные производства", — пояснил он.

В ЦБ также рассказали, что ситуация в российском бизнесе в апреле начала улучшаться, пик проблем отечественных предприятий пришелся на вторую половину марта. Регулятор провел опросы порядка 13 тысяч российских компаний.

"Мы увидели, что пик проблем у всех пришелся — не у всех, а в агрегированном выражении — где-то на вторую половину марта. На протяжении апреля, в мае мы уже провели опрос, мы видим, что с каждым опросом ситуация несколько улучшается", — сказал он.

Опросы компаний проводятся по разным проблемам и аспектам, в том числе по поставкам, проблемам со спросом, по ситуации с занятостью. "Мы видим, что баланс ответов, начиная с апреля, по всем этим позициям плавно улучшается. Это нам говорит о том, что все-таки российская экономика начала пока достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям", — отметил Тремасов.