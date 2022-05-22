МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Парламент Украины в ходе второго чтения принял законопроект, запрещающий ввоз на территорию страны медицинских препаратов, изготовленных в России и Белоруссии. Об этом сообщает партия "Слуга народа" в своем Telegram-канале.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016

На Украине обсудили выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке

"Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", — отмечается в тексте сообщения.

 