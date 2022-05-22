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2022-05-22T16:33:11+03:00
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Рада Украины одобрила закон о запрете российских медпрепаратов
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Парламент Украины в ходе второго чтения принял законопроект, запрещающий ввоз на территорию страны медицинских препаратов, изготовленных в России и Белоруссии. Об этом сообщает... ПРАЙМ, 22.05.2022
фармацевтика, бизнес, экономика, новости, украина, верховная рада, медицинские изделия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Парламент Украины в ходе второго чтения принял законопроект, запрещающий ввоз на территорию страны медицинских препаратов, изготовленных в России и Белоруссии. Об этом сообщает партия "Слуга народа" в своем Telegram-канале.
"Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7313 о запрете ввоза медицинских препаратов, изготовленных на территории России и Беларуси", — отмечается в тексте сообщения.