МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Доступных предложений у туроператоров и отельеров на лето по России достаточно, в разных регионах РФ можно приобрести туры начиная от 10 тысяч рублей на человека, заявили журналистам в пресс-службе Ростуризма. Туристов научили способу вернуть деньги за невозвратный билет

Согласно опубликованному на днях опросу SuperJob, более трети — 35% россиян сообщили, что им не хватает средств на недельный отпуск. Также в СМИ сообщалось, что в этом году жители России в среднем намерены потратить на недельный отпуск 37 тысяч рублей, а идеальный отпуск россияне оценили в среднем в 160 тысяч рублей.

"Сейчас начинается сезон летних отпусков, туристы активно бронируют туры и номера в гостиницах. Но несмотря на высокий спрос, и у туроператоров, и на сайтах гостиничных агрегаторов в наличии есть предложения на любой вкус и кошелек на любые летние даты", — сказали в пресс-службе ведомства.

"Так, например, сейчас у турагентов можно забронировать на конец июня недельное проживание в отеле три звезды на Черном море — Крым и Краснодарский край — с трехразовым питанием за 30-40 тысяч рублей на двоих. Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тысяч рублей на двоих — базовая цена без питания. В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44-49 тысяч рублей за двоих за неделю, включая перелет и питание", — добавили в Ростуризме.

В ведомстве отметили, что у туроператоров есть доступные экскурсионные туры, например, в Санкт-Петербург, которые стартуют от 10 тысяч рублей за человека на две ночи с перелетом и завтраками. "Цены на пятидневные туры по Золотому кольцу с завтраками начинаются от 21 тысячи рублей с человека. И это лишь малая часть доступных предложений на лето", — указали в пресс-службе.

"Также сейчас на летний период идут продажи туров по самым разным направлениям на базе чартерной перевозки, организованной при поддержке Ростуризма. Мы компенсируем из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, и благодаря этому туроператор может формировать удобные, полностью продуманные "под ключ" туры по цене в 1,5-2 раза ниже рыночной", — заключили в ведомстве.