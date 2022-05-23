ЦЮРИХ (Швейцария), 23 мая — ПРАЙМ. Одна из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" заявила РИА Новости, что никогда не включалась в санкционные списки и продолжает работать в обычном режиме. Материнская Tetra Pak уходит из России

"Обратите внимание, что "Еврохим" никогда не попадал под санкции. Мы работаем в обычном режиме", — сказали в пресс-службе компании.

Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что власти Швейцарии разблокировали счета "Еврохима", после того как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга.

Как сообщалось, такое решение вызвано тем, что новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала жена Мельниченко Александра. В Государственном секретариате по экономике (SECO) заявили, что "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста".

Уточняется, что SECO принял решение не рассматривать "Еврохим" в качестве подсанкционной компании, после чего ее счета были разблокированы.

С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.