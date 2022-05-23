МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания Tetra Pak, международный производитель упаковки, в настоящее время продолжает работать на российском рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в РФ. Материнская Tetra Pak уходит из России

Источник, близкий к компании, сообщил агентству ранее в понедельник, что головная компания Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в России. По его словам, сейчас российское подразделение работает фактически полностью автономно от головной организации, и это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати.

"Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются", — сообщила пресс-служба компании.

По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.