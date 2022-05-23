МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Почти девять миллионов туристов посетило Турцию в январе-апреле, Россия входит в ТОП-5 стран, на долю которых приходится наибольшее число туристов, передает агентство "Анадолу". Ростуризм оценил доступность предложений у туроператоров и отелей на лето

"Турцию в январе-апреле 2022 года посетило 8 885 876 туристов. При этом, 7 477 047 туристов, посетивших Турцию в первые четыре месяца года, составили иностранные граждане, 1 408 829 — турецкие граждане, проживающие за рубежом. Поток туристов в Турцию в январе-апреле вырос на 172,51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года",- передает агентство.

Больше всего туристов в январе-апреле в Турцию прибыло из Германии. Турпоток из Германии в первые четыре месяца года вырос на 339,81 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.