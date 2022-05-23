МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Магазины французской косметической сети L'Occitane начали менять название на "Л'Окситан", передает корреспондент РИА Новости. Американская сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка

Так, в торговом центре "Европейский" вывеска была заменена на новую — название марки стало писаться кириллицей, однако цвета и дизайн были сохранены прежние. Кроме того, на дверях находится объявление о том, что магазины "временно приостановили продажи", а период возврата и срок действия подарочных карт будет продлен на 30 дней после открытия магазинов.

При этом в торговом центре "Атриум" вывеска сохранена прежняя, но также имеется объявление о "временной приостановке продаж".

В середине апреля компания приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России и приостановить планы по инвестициям и расширению в стране из-за российской спецоперации на Украине.