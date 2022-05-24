МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) на сегодняшний день фиксирует рост объема импортных грузоперевозок из Китая в Россию и экспортных из РФ и стран Евразийского-экономического союза (ЕАЭС) в Китай, сообщил глава компании Алексей Гром.

"Я думаю, что объем перевозок, как импортных из Китая в Россию, так и экспортных из России и стран ЕАЭС в Китай сегодня демонстрирует серьезную динамику и рост. Это является хорошей моделью сегодня для построения новых логистических схем, может быть для возникновения новых игроков на рынке перевозок на нашем континенте", — сообщил Гром на заседании рабочей группы Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.

По его словам, на фоне этого увеличивается доля оплаты за услуги в условно новых валютах. "Например, мы не так давно начали обслуживать наших клиентов с расчетами в китайских юанях, и тоже считаем, что это неотъемлемая часть нашей логистической деятельности", — отметил глава ОТЛК ЕРА.

АО "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" было создано в ноябре 2014 года. Компания является оператором транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой по маршруту, пролегающему через Казахстан, Россию и Белоруссию. На долю компании приходится до 90% всех транзитных железнодорожных перевозок по железнодорожной колее 1520 миллиметров. Железные дороги трех стран — России, Белоруссии и Казахстана — владеют по 33,3% ОТЛК ЕРА.