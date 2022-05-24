МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Л'Этуаль" запустила собственный маркетплейс на базе уже существующего онлайн-магазина, сообщили РИА Новости в компании. L'Occitane меняет вывески магазинов в России

"Л'Этуаль" первым среди бьюти-ритейлеров запустил маркетплейс на базе уже существующего онлайн-магазина letu.ru, который является важной частью экосистемы "Л'Этуаль". Теперь любой производитель косметических и парфюмерных товаров может стать партнером "Л'Этуаль". Для этого необходимо зарегистрироваться на маркетплейсе, пройти процедуру верификации и подтвердить сертификацию продукции", — говорится в сообщении.

До конца года компания планирует развивать новые модели работы с поставщиками, такие как FBS (витрина + фулфилмент) и DBS (витрина + доставка), что позволит существенно расширить ассортимент и работать с большим количеством продавцов.

"В отличие от представленных в России маркетплейсов, на letu.ru можно одновременно купить и товары люксовых брендов, и лекарства, и недорогой карандаш для глаз из масс-маркета, а в дополнение к духам сразу приобрести цветы в подарок. Кроме того, у клиентов есть возможность протестировать продукты в розничных магазинах "Л'Этуаль" по всей стране и получить профессиональную консультацию", — отметила гендиректор компании Татьяна Володина.

"Л'Этуаль" — одна из крупнейших российских сетей магазинов парфюмерии и косметики, основанная в 1997 году. В 250 городах России открыто 1000 магазинов. В ассортименте сети представлены бренды с парфюмерией, декоративной и уходовой косметикой, товарами личной гигиены.