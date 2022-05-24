МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и Технологии", говорится в сообщении компании. "Л'Этуаль" запустила маркетплейс на базе собственного онлайн-магазина

"С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть "Делойт", продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом "Деловые Решения и Технологии", — сообщила компания.

При этом она подчёркивает, что продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.

Группа специализируется на услугах в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования.