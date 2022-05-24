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Deloitte будет работать в России и Белоруссии под новым брендом
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. Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и Технологии", говорится в... ПРАЙМ, 24.05.2022
бизнес, экономика, новости, deloitte, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Представительство международной консалтинговой компании Deloitte в России и Белоруссии с 24 мая продолжит работу под новым брендом "Деловые Решения и Технологии", говорится в сообщении компании.
"С 24 мая 2022 года российская компания, ранее входившая в международную сеть "Делойт", продолжит работу в России и Беларуси под собственным брендом "Деловые Решения и Технологии", — сообщила компания.
При этом она подчёркивает, что продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме.
Группа специализируется на услугах в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования.