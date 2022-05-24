МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Собственники торговых центров не будут стремиться массово расторгать договоры аренды с ритейлерами, объявившими о приостановлении работы в России, так как это им невыгодно, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. ТЦ смогут расторгнуть договоры аренды с магазинами ушедших компаний

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство планирует разрешить торговым центрам досрочно расторгать договоры аренды с приостановившими работу в России магазинами, так как размер платежей за занимаемые площади нередко установлен в зависимости от выручки торговой точки. Российский совет торговых центров (РСТЦ) поддержал инициативу, отметив, что норму не стоит применять немедленно ко всем закрытым магазинам.

Вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин считает, что ритейлеры, которые еще не обозначили позицию по своему присутствию в России, в этом случае ускорят принятие решений о дальнейшей работе в стране. У них три пути: деятельность под другой вывеской, ввоз товаров по принципу параллельного импорта или окончательный уход и закрытие магазинов.

"Магазины, у кого договор основан на проценте от товарооборота, в большинстве случаев продолжают платить эксплутационный платеж на охрану, уборку, работу систем пожарного контроля. Досрочное расторжение договора лишит владельца торгового центра и этого дохода. Плюс ко всему, неизвестно, когда на большую площадь, которую занимают ритейлеры, найдется новый арендатор", — добавил Люлин.

Гендиректор консалтинговой компании "Этерна" Дмитрий Томилин отметил, что поиск новых арендаторов может занять от трех до восьми месяцев, если переговоры об этом начнутся в ближайшие недели, и до полутора лет, если ожидать выхода на рынок операторов из стран, готовых помочь с замещением иностранных брендов.

"На мой взгляд, принудительных расторжений будет минимум. В этом не заинтересована ни одна из сторон. Международные бренды не заинтересованы в окончательном уходе из России, а владельцы ТЦ понимают, что в будущем при отсутствии аналогичной замены такое решение не только приведет к убыткам до 50% от привычных доходов с арендатора, но и негативно отразится на трафике", — резюмировал Томилин.