МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании. Российский бизнес начал первые закупки по параллельному импорту

Он отмечает, что Nike "в обозримом будущем" не может организовать поставки товаров в Россию. "По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", – пишет Смыков. Он добавил, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников.

"Мы начинали совместный бизнес в 2012 году, с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать", – подчеркнул он.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар в дефиците. "В текущих реалиях мы не можем продолжать поддерживать работу монобрендовых магазинов и будем вынуждены их закрыть", – заявила она, отказавшись комментировать отношения с производителем.

Представитель Nike на запрос издания ответил, что в связи с операционными сложностями американская компания приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run, которая входит в IRG. По его словам, деловая активность в стране приостановлена, однако компания продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

Директор ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько считает, что непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка. В марте компания уже заявляла, что "не может гарантировать доставку товаров покупателям в России". Она остановила поставки, прекратила работу российского интернет-магазина и доставку в регион, а также временно закрыла все магазины в прямом управлении.

С марта по май количество монобрендовых магазинов Nike в стране, судя по официальному сайту компании, уже сократилось с 116 до 56, из них 19 временно закрыты.