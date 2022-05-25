МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Популярность обогревателей и тепловых пушек в России за год выросла на 63% на фоне аномально холодного мая, причем граждане закупают не только традиционную технику из этого сегмента, но и более редкие виды товаров — например, греющие коврики, свидетельствуют данные исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Траты россиян на кондиционеры за год выросли на треть

"Выяснилось, что в России популярность этой продукции (отопительного оборудования — ред.) увеличилась на 63% (в мае в годовом выражении — ред.)… Наибольший спрос зафиксирован в Волгограде (343%), Омске (300%), Краснодаре (283%), а также Самаре (175%)", — говорится в материалах.

Кроме того, отопительное оборудование стали чаще покупать в Казани (143%), Нижнем Новгороде (129%), Воронеже (97%), Перми (90%), Ростове-на-Дону (75%), Москве (54%), а также Санкт-Петербурге (20%). При этом в топ-5 товаров по России в этом сегменте попали электрические и газовые тепловые пушки, обогреватели, конвекторы, тепловентиляторы, а также греющие коврики.

В начале месяца ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что май на двух третях территории Европейской России начался с заморозков. Позже он также отметил, что забуксовавшая весна не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом.

Кроме того, Тишковец в воскресенье заявил агентству, что метеорологическое лето в Москве, которое обычно наступает 28 мая, немного задержится и придет лишь с летом календарным, а текущая неделя будет холодной. Текущая неделя в Центральной России, по его словам, в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны.