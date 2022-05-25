МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские железные дороги еще в одном иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просят запретить Siemens Mobility GmbH инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов. РЖД увеличит число поездов на южные курорты России

Как следует из опубликованного определения суда, предварительные слушания по заявлению, поступившему в суд 12 мая, назначены на 19 июля. Siemens Mobility с 13 мая в одностороннем порядке расторгла этот договор. РЖД оспаривают расторжение в деле, которое возбудил арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках того разбирательства суд в Петербурге в качестве обеспечительной меры передал РЖД для хранения и использования принадлежащие Siemens Mobility оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта высокоскоростных поездов "Ласточка" и "Сапсан".

Ранее суд в Москве принял к производству аналогичное заявление РЖД, в котором компания просит запретить Siemens Mobility инициировать арбитраж в Вене вокруг договора от 17 декабря 2014 года на техническое обслуживание и ремонт гидравлический системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции "Лужская" в Ленинградской области.