С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в 2022 году, несмотря на "не очень оптимистичный" прогноз вылова лососевых, сообщил глава ведомства Илья Шестаков. Эксперты оценили, на сколько могут вырасти расходы французов на продукты

"Дефицита мы не ожидаем, потому что и до этого при определенных, даже и не очень высоких выловах мы все равно достаточно большой объем экспортировали. Если в этом году… объем будет недостаточный для того объема экспорта, который был раньше, мы просто примем решение об его ограничении. Для этого у нас есть все необходимые возможности и механизмы, при необходимости мы тем самым скорректируем и цены", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном дефиците красной икры.

Шестаков назвал прогноз по вылову лососевых "не очень оптимистичным", чуть ниже среднего за предыдущие 10 лет.

"Но сейчас наши научно-исследовательские суда работают уже непосредственно в районах подходов лососевых на нерест, и я думаю, что где-то к середине июня мы будем для рыбаков иметь более точный прогноз. Вполне возможно, что ситуация за это время улучшится", — добавил он.