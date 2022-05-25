Росрыболовство оценило возможность наступления дефицита икры
Росрыболовство не ждет дефицита красной икры в текущем году
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Росрыболовство не ожидает дефицита красной икры в 2022 году, несмотря на "не очень оптимистичный" прогноз вылова лососевых, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.
"Дефицита мы не ожидаем, потому что и до этого при определенных, даже и не очень высоких выловах мы все равно достаточно большой объем экспортировали. Если в этом году… объем будет недостаточный для того объема экспорта, который был раньше, мы просто примем решение об его ограничении. Для этого у нас есть все необходимые возможности и механизмы, при необходимости мы тем самым скорректируем и цены", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном дефиците красной икры.
Шестаков назвал прогноз по вылову лососевых "не очень оптимистичным", чуть ниже среднего за предыдущие 10 лет.
"Но сейчас наши научно-исследовательские суда работают уже непосредственно в районах подходов лососевых на нерест, и я думаю, что где-то к середине июня мы будем для рыбаков иметь более точный прогноз. Вполне возможно, что ситуация за это время улучшится", — добавил он.